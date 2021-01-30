В Петербурге тест на COVID-19 сдали почти 29 тысяч человек за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
В городе продолжает работать Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом.
«С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1215 петербургских волонтёров, прошли обучение и аккредитацию 1060 человек. Выполнили 4675 заявок», — сказали в штабе.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН дал прогноз по пандемии COVID-19.