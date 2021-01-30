Минздрав Самарской области сообщил о состоянии пострадавших в ДТП

Короткая ссылка
Восемь пострадавших в результате аварии с участием микроавтобуса в Самарской области находятся в отделении реанимации в тяжёлом состоянии, шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщил Минздрав региона.
Минздрав Самарской области сообщил о состоянии пострадавших в ДТП
  • © Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

«На эту минуту в госпитале Сызранской центральной городской больницы находятся 10 пострадавших. Из них двое в состоянии средней тяжести, восемь в тяжёлом состоянии находятся в отделении реанимации... Из восьми шесть находятся на ИВЛ», — цитирует главу Минздрава Самарской области Армена Беняна департамент информационной политики региона в Twitter.

Пациентам проведены необходимые экстренные хирургические вмешательства, а также противошоковые мероприятия.

В то же время в ведомстве сообщили о риске «потери пациентов», поскольку критический период может продлится до двух недель.

С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС.

Ранее сообщалось, что после ДТП под Самарой в больницу доставлены 13 человек, 11 из которых, включая полугодовалого ребёнка, находятся в реанимации.

Власти Ульяновской и Самарской областей решили выплатить семьям погибших в ДТП по 1 млн рублей.

29 января 12 человек погибли и 13 пострадали в аварии с участием грузовика и автобуса в Самарской области. Возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить