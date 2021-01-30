Минздрав Самарской области сообщил о состоянии пострадавших в ДТП

Восемь пострадавших в результате аварии с участием микроавтобуса в Самарской области находятся в отделении реанимации в тяжёлом состоянии, шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщил Минздрав региона.

«На эту минуту в госпитале Сызранской центральной городской больницы находятся 10 пострадавших. Из них двое в состоянии средней тяжести, восемь в тяжёлом состоянии находятся в отделении реанимации... Из восьми шесть находятся на ИВЛ», — цитирует главу Минздрава Самарской области Армена Беняна департамент информационной политики региона в Twitter.

Пациентам проведены необходимые экстренные хирургические вмешательства, а также противошоковые мероприятия.

В то же время в ведомстве сообщили о риске «потери пациентов», поскольку критический период может продлится до двух недель.

С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС.

Ранее сообщалось, что после ДТП под Самарой в больницу доставлены 13 человек, 11 из которых, включая полугодовалого ребёнка, находятся в реанимации.

Власти Ульяновской и Самарской областей решили выплатить семьям погибших в ДТП по 1 млн рублей.

29 января 12 человек погибли и 13 пострадали в аварии с участием грузовика и автобуса в Самарской области. Возбуждено уголовное дело.