Одиннадцать человек находятся в реанимации после ДТП под Самарой

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Одиннадцать человек, включая полугодовалого ребёнка, находятся в реанимации после ДТП под Самарой, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

«Из 13 пациентов, которые были доставлены в больницу, в настоящий момент 11 находятся на лечении в реанимации», — цитирует РИА Новости Беняна.

По его словам, из числа поступивших двое пациентов скончались, состояние одиннадцати человек оценивается от средней тяжести до тяжёлого.

Он добавил, что сейчас идут противошоковые реанимационные мероприятия и оценивается возможность эвакуации в областной центр.

Ранее стало известно, что родственникам погибших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Самарской области окажут помощь.

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