Одиннадцать человек находятся в реанимации после ДТП под Самарой
«Из 13 пациентов, которые были доставлены в больницу, в настоящий момент 11 находятся на лечении в реанимации», — цитирует РИА Новости Беняна.
По его словам, из числа поступивших двое пациентов скончались, состояние одиннадцати человек оценивается от средней тяжести до тяжёлого.
Он добавил, что сейчас идут противошоковые реанимационные мероприятия и оценивается возможность эвакуации в областной центр.
Ранее стало известно, что родственникам погибших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Самарской области окажут помощь.