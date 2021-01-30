Родственникам погибших в ДТП под Самарой окажут помощь

Родственникам погибших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Самарской области окажут помощь. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

«Я приношу искренние соболезнования родным и близким погибших… Пока известно, что это жители Ульяновской и Самарской областей… Пострадавшим и родственникам погибших окажем необходимую помощь», — сказал Азаров на видео, опубликованном в Instagram.

Глава региона также рассказал, что все пострадавшие доставлены в Сызранскую центральную городскую больницу, троих из них сейчас оперируют.

По последним данным, в ДТП погибли 12 человек, ещё 12 пострадали.

В качестве предварительной причины ДТП следователи рассматривают манёвр автобуса.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.