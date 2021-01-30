Семьям погибших в ДТП под Самарой выплатят по 1 млн рублей

Короткая ссылка
Семьям погибших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Самарской области выплатят по 1 млн рублей. 
Семьям погибших в ДТП под Самарой выплатят по 1 млн рублей
  • © Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на власти Ульяновской и Самарской областей.

«Глава региона Сергей Морозов объявил, что семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, пострадавшим будет выплачено по 100 тыс. или 200 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести травм. Это всё единоразовые выплаты», — заявили в пресс-службе Ульяновской области.

В свою очередь, в пресс-службе правительства Самарской области сообщили, что аналогичная материальная помощь будет оказана жителям Самарской области, погибшим и пострадавшим в ДТП.

Ранее в Самарской и Ульяновской областях объявили траур по погибшим в ДТП в Самарской области местным жителям.

29 января 12 человек погибли и 13 пострадали в аварии с участием грузовика и автобуса в Самарской области. Возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить