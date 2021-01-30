Семьям погибших в ДТП под Самарой выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Самарской области выплатят по 1 млн рублей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на власти Ульяновской и Самарской областей.

«Глава региона Сергей Морозов объявил, что семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, пострадавшим будет выплачено по 100 тыс. или 200 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести травм. Это всё единоразовые выплаты», — заявили в пресс-службе Ульяновской области.

В свою очередь, в пресс-службе правительства Самарской области сообщили, что аналогичная материальная помощь будет оказана жителям Самарской области, погибшим и пострадавшим в ДТП.

Ранее в Самарской и Ульяновской областях объявили траур по погибшим в ДТП в Самарской области местным жителям.

29 января 12 человек погибли и 13 пострадали в аварии с участием грузовика и автобуса в Самарской области. Возбуждено уголовное дело.