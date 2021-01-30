В Ульяновской области объявили траур по погибшим в ДТП под Самарой
- © Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
Об этом он написал в своём Instagram.
«Завтрашний день объявлен в Ульяновской области днём траура по нашим землякам, которые погибли в страшной аварии в Самарской области», — написал Морозов.
По его словам, в ДТП в Сызранском районе попали 23 человека.
«Большинство жертв этой ужасной аварии — жители посёлков Репьёвка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района Ульяновской области», — сообщил губернатор.
Он рассказал, что десять жителей Ульяновской области погибли, ещё пятеро получили серьёзные травмы.
Ранее сообщалось, что 12 человек погибли и 13 пострадали в аварии с участием грузовика и автобуса в Самарской области.