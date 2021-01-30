Диетолог рассказала о полезных видах мяса птицы

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Заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева рассказала о полезных видах мяса птицы.
Диетолог рассказала о полезных видах мяса птицы
  • Pixabay

«По основным питательным веществам — белки, жиры, углеводы — разницы практически нет, по калорийности тоже разницы почти нет, лишь незначительная, в 20—30 килокалорий. По витаминам и минеральным веществам разницы тоже нет», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

Как отметила эксперт, разница есть по аминокислотному составу. Если сравнивать куриную грудку и грудку индейки, то курица имеет более выигрышные позиции.

Бурляева также рассказала, что разница по калорийности и содержанию питательных веществ в грудке и ножках курицы или индейки является несущественной. Вместе с тем кожа любой птицы гораздо жирнее, чем само мясо.

Кроме того, эксперт сообщила, что качество продукции зависит в том числе от условий, в которых птица выращивалась.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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