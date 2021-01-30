В Самарской области 31 января объявлено днём траура по погибшим в ДТП

Короткая ссылка
В Самарской области 31 января объявлено днём траура по погибшим в ДТП в Сызранском районе, сообщили в правительстве региона.
В Самарской области 31 января объявлено днём траура по погибшим в ДТП
  • © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области

«(Губернатор региона. — RT) Дмитрий Азаров объявил 31 января в Самарской области днём траура по погибшим в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком на трассе М5», — цитирует представителя областного правительства РИА Новости.

Как передаёт Интерфакс, пятерых пострадавших готовят к эвакуации в профильные медучреждения региона.

Губернатор Самарской области находится в Сызранской больнице, куда доставлены пострадавшие.

Ранее в Ульяновской области объявили траур по погибшим в ДТП в Самарской области десяти местным жителям.

29 января 12 человек погибли и 13 пострадали в аварии с участием грузовика и автобуса в Самарской области. Возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить