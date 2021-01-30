В Самарской области 31 января объявлено днём траура по погибшим в ДТП в Сызранском районе, сообщили в правительстве региона.

«(Губернатор региона. — RT) Дмитрий Азаров объявил 31 января в Самарской области днём траура по погибшим в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком на трассе М5», — цитирует представителя областного правительства РИА Новости.

Как передаёт Интерфакс, пятерых пострадавших готовят к эвакуации в профильные медучреждения региона.

Губернатор Самарской области находится в Сызранской больнице, куда доставлены пострадавшие.

Ранее в Ульяновской области объявили траур по погибшим в ДТП в Самарской области десяти местным жителям.

29 января 12 человек погибли и 13 пострадали в аварии с участием грузовика и автобуса в Самарской области. Возбуждено уголовное дело.