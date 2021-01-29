Психолог рассказала, как перейти с дистанционного формата работы на очный
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Об этом сообщает Nation News.
По словам эксперта, есть два варианта. Первый подразумевает наличие сложностей с рабочим процессом на удалёнке из-за домашних проблем, и в таком случае сотрудник рад возвращению в офис. При втором варианте работник оценил все плюсы дистанта и не хочет ничего менять.
«Чтобы и в том, и другом случае избежать стресса для организма и психического здоровья, стоит постепенно себя возвращать в ритм. Начните уже сегодня просыпаться пораньше, с учётом времени, которое потребуется на дорогу», — заявила Данилова корреспонденту медиагруппы «Патриот».
После возвращения на рабочее место рекомендуется сохранять привычные ритуалы, к примеру, делать перерывы в определённое время.
«Не бросайтесь с головой в работу, даже если не могли её выполнить из дома и теперь хотите наверстать упущенное», — советует эксперт.
Ранее клинический психолог, нейропсихолог, детский и семейный консультант Александра Кондрахина в беседе с ФАН дала советы по возвращению в офис после удалёнки.