Психолог рассказала, как перейти с дистанционного формата работы на очный

Психолог Елена Данилова рассказала, как перейти с дистанционного формата работы на очный.

Об этом сообщает Nation News.

По словам эксперта, есть два варианта. Первый подразумевает наличие сложностей с рабочим процессом на удалёнке из-за домашних проблем, и в таком случае сотрудник рад возвращению в офис. При втором варианте работник оценил все плюсы дистанта и не хочет ничего менять.

«Чтобы и в том, и другом случае избежать стресса для организма и психического здоровья, стоит постепенно себя возвращать в ритм. Начните уже сегодня просыпаться пораньше, с учётом времени, которое потребуется на дорогу», — заявила Данилова корреспонденту медиагруппы «Патриот».

После возвращения на рабочее место рекомендуется сохранять привычные ритуалы, к примеру, делать перерывы в определённое время.

«Не бросайтесь с головой в работу, даже если не могли её выполнить из дома и теперь хотите наверстать упущенное», — советует эксперт.

Ранее клинический психолог, нейропсихолог, детский и семейный консультант Александра Кондрахина в беседе с ФАН дала советы по возвращению в офис после удалёнки.