Психиатр рассказал, как избежать эмоционального выгорания на работе

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Психиатр Дмитрий Клевцов рассказал, как избежать эмоционального выгорания на работе.
Психиатр рассказал, как избежать эмоционального выгорания на работе
  • © alvarez
  • Gettyimages.ru

«Обязательно какое-то увлечение, хобби, которому нужно уделять достаточно большое время наряду с основной работой», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, необходимо переключать внимание, поскольку эмоциональное выгорание происходит, когда человек долго занимается каким-то делом, которое или не приносит удовлетворения, или очень сильно перегружает.

Как пояснил Клевцов, в качестве такого хобби можно выбрать что угодно, например музыку или просто общение с друзьями.

«Кроме того, важно не перегружать себя во время трудовой деятельности. Так, например, на один час работы можно выделять десять минут отдыха», — добавил он.

Ранее, как сообщала газета «Известия», из опроса, проведённого платформой Zlaker, следует, что 20,5% россиян хотели бы перейти на полностью удалённую работу.

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