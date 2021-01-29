Врач рассказал об отличиях COVID-19 и ОРВИ

Врач-инфекционист доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал об отличиях COVID-19 и ОРВИ.

«Для определённой ОРВИ характерно поражение какого-то одного отдела дыхательной системы. При коронавирусной инфекции чаще всего поражаются носовая полость и лёгкие, но тем не менее и боль в горле, и першение, и кашель при поражении гортани, трахеи тоже могут встречаться», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, при любой инфекции могут наблюдаться головная боль, ломота в теле, повышение температуры. В этом случае для постановки правильного диагноза требуются лабораторные исследования, считает Вознесенский.

Как отметил эксперт, люди с повышенной тревожностью могут ощущать симптомы коронавируса, хотя при этом совершенно здоровы.

«В стационар попадает крайне мало людей с психосоматической патологией», — добавил он.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 19 238 случаев заболевания коронавирусом.