Вирусолог прокомментировал прогноз Гейтса о следующей пандемии

Вирусолог Виктор Ларичев прокомментировал прогноз основателя Microsoft Билла Гейтса о следующей пандемии.

«Он тогда должен был сказать, на основании чего он делает такие прогнозы. На мой взгляд, пока ничего такого в ближайшие два года не будет», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению эксперта, в случае с коронавирусом вряд ли будет пик сильнее, чем сейчас.

Что касается вероятности появления других инфекций, то Ларичев отметил, что прогнозировать здесь очень трудно.

«Есть хорошее название американского журнала — «Вновь возникающие и повторяющиеся инфекции». Это именно то: они появляются непонятно откуда, а потом исчезают. Предположить, что сейчас появится какая-то новая инфекция, нельзя», — сказал он.

Ранее Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть в десять раз хуже.

Сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией.