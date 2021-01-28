Вирусолог прокомментировал прогноз Гейтса о следующей пандемии

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Вирусолог Виктор Ларичев прокомментировал прогноз основателя Microsoft Билла Гейтса о следующей пандемии.
Вирусолог прокомментировал прогноз Гейтса о следующей пандемии
  • Reuters

«Он тогда должен был сказать, на основании чего он делает такие прогнозы. На мой взгляд, пока ничего такого в ближайшие два года не будет», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению эксперта, в случае с коронавирусом вряд ли будет пик сильнее, чем сейчас.

Что касается вероятности появления других инфекций, то Ларичев отметил, что прогнозировать здесь очень трудно.

«Есть хорошее название американского журнала — «Вновь возникающие и повторяющиеся инфекции». Это именно то: они появляются непонятно откуда, а потом исчезают. Предположить, что сейчас появится какая-то новая инфекция, нельзя», — сказал он.

Ранее Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть в десять раз хуже.

Сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией.

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