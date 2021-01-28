Эксперт призвал вакцинированных граждан соблюдать меры предосторожности

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Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса «Врачу.ру» Михаил Каган призвал вакцинированных граждан соблюдать меры предосторожности.
Эксперт призвал вакцинированных граждан соблюдать меры предосторожности
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что у любой вакцинации может быть три цели. Во-первых, это позволяет исключить возникновение тяжёлых осложнений в случае инфицирования.

«Вторая цель — сделать так, чтобы даже лёгких случаев не возникало. Эту цель достигнуть сложнее, потому что она требует более напряжённого иммунитета», — сказал эксперт.

По его словам, третья цель — добиться того, чтобы люди не только не болели, но и не переносили вирус, и в данном случае нужен значительно более выраженный иммунитет.

«Пока считается, что риск переноса вируса остаётся у вакцинированных людей. И они, конечно, должны соблюдать все меры предосторожности», — добавил Коган.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.

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