Врач дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19

Врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

«Во время вакцинации температура тела должна быть в норме — ниже 37 градусов, а сам человек — иметь хорошее самочувствие. Перед вакцинацией необходимо сообщить врачу о тех препаратах, которые вы регулярно принимаете или которые вы принимали в течение последних дней», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, за несколько дней до прививки следует воздержаться от употребления алкоголя.

Как отметила Бережко, если к моменту процедуры появляется слабость или признаки ОРЗ, то от вакцинации нужно отказаться. К вопросу можно будет вернуться через две недели, когда во время осмотра врач убедится, что состояние пациента позволяет приступить к прививке.

«Если между введением первого и второго компонентов вакцины вы заболели, сообщите об этом врачу, который назначит день, когда вы сможете завершить вакцинацию», — сказала эксперт.

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