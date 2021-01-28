Онищенко прокомментировал запрет на интернет-торговлю кальянами и смесями для курения

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал вступление в силу новых законодательных норм о запрете торговли в интернете кальянами и никотинсодержащими смесями.
Онищенко прокомментировал запрет на интернет-торговлю кальянами и смесями для курения
  • РИА Новости

Кальяны и смеси для курения были созданы для обхода законов о регулировании рынка сигарет, заявил Онищенко в эфире НСН.

«Давно надо было запретить и не надо было разрешать! Всё это было придумано в ответ на ужесточение законов в стране — нужно было изобрести то, что продолжает травить людей, но не называется сигаретами. В это были брошены огромные деньги. И даже многие депутаты склонялись к поддержке этих вещей. Естественно, небескорыстно», — говорит Онищенко.

Он добавил, что изначально вещества вроде жидкостей для электронных сигарет или кальянов не были табачной продукцией и потому не требовали разрешений. Затем в России их приравняли к сигаретам.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Борис Менделевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал мнение, что Россия добилась больших успехов в борьбе с курением.

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