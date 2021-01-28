Глава Минтруда сообщил о снижении числа безработных в России

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что число безработных в стране снизилось до 4,4 млн.

«Численность безработных граждан снизилась с 4,8 млн человек до 4,4 млн», — заявил Котяков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, в центрах занятости также фиксируется снижение численности официально зарегистрированных безработных.

Котяков отметил, что на текущий день состоят на учёте в центре занятости порядка 2,5 млн человек. Министр уточнил, что этот показатель был максимальным в сентябре, когда превышал 3,7 млн человек.

RT вёл трансляцию совещания.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию на рынке труда в стране.