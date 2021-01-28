Врач не рекомендовала носить две маски от коронавируса

Короткая ссылка
Глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман не рекомендует носить две медицинские маски одновременно, так как это может привести к ощущениям усталости и сонливости от повышенного содержания углекислого газа в области носа.
Врач не рекомендовала носить две маски от коронавируса
  • globallookpress.com

«Хотят они носить две маски — пусть носят, но этого не нужно делать, достаточно одной маски. У каждой вещи есть и отрицательный эффект, потому что когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает», — приводит РИА Новости её слова.

Ношение двух масок приводит к повышенному содержанию углекислого газа в области носа и, как результат, ощущениям сонливости и усталости, отметила Гольцман.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил эффективность респираторов и обычных масок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить