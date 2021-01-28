Врач не рекомендовала носить две маски от коронавируса

Глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман не рекомендует носить две медицинские маски одновременно, так как это может привести к ощущениям усталости и сонливости от повышенного содержания углекислого газа в области носа.

«Хотят они носить две маски — пусть носят, но этого не нужно делать, достаточно одной маски. У каждой вещи есть и отрицательный эффект, потому что когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает», — приводит РИА Новости её слова.

Ношение двух масок приводит к повышенному содержанию углекислого газа в области носа и, как результат, ощущениям сонливости и усталости, отметила Гольцман.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил эффективность респираторов и обычных масок.