Эпидемиолог заявила о риске тяжёлого течения COVID-19 в любом возрасте

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Заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева рассказала, что риски тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19 существуют для всех возрастных групп.
Эпидемиолог заявила о риске тяжёлого течения COVID-19 в любом возрасте
  • РИА Новости

«Последние два месяца мы отмечаем, что тяжёлое течение стало характерно и для людей более молодого возраста, риск инфицирования с риском тяжёлого течения — характерно стало для всех возрастных групп», — цитирует её РИА Новости.

По словам эпидемиолога, уже известны критерии тяжести состояния пациентов с лёгочными поражениями при COVID-19.

«В зависимости от степени тяжести состояния пациента уже предложены самые достоверные клинические и лабораторные показатели, характеризующие каждую степень тяжести», — пояснила она.

Ранее учёные Лондонского университета королевы Марии и фонд Barts Health NHS Trust после исследования пришли к выводам, что коронавирусная инфекция по-разному влияет на людей из разных этнических групп.

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