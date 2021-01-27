Эпидемиолог заявила о риске тяжёлого течения COVID-19 в любом возрасте
- РИА Новости
«Последние два месяца мы отмечаем, что тяжёлое течение стало характерно и для людей более молодого возраста, риск инфицирования с риском тяжёлого течения — характерно стало для всех возрастных групп», — цитирует её РИА Новости.
По словам эпидемиолога, уже известны критерии тяжести состояния пациентов с лёгочными поражениями при COVID-19.
«В зависимости от степени тяжести состояния пациента уже предложены самые достоверные клинические и лабораторные показатели, характеризующие каждую степень тяжести», — пояснила она.
Ранее учёные Лондонского университета королевы Марии и фонд Barts Health NHS Trust после исследования пришли к выводам, что коронавирусная инфекция по-разному влияет на людей из разных этнических групп.