В Роспотребнадзоре назвали процент детей среди заболевших COVID-19

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Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал процент детей среди выявленных случаев COVID-19 в России.
В Роспотребнадзоре назвали процент детей среди заболевших COVID-19
  • Reuters

Он сообщил, что «примерно 8—10% среди всей заболеваемости приходится на детей».

«Болеют дети всех возрастных групп, максимальное число заболевших приходится на детей, начиная с семилетнего возраста, пик приходится на подростков 13—15 лет», — цитирует ТАСС Горелова.

По его словам, тяжёлую форму COVID-19 у детей регистрировали в 0,2% всех случаев, также у 49,9% детей заболевание протекало в лёгкой форме, а у 32,3% — бессимптомно.

Согласно данным на 27 января, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 17 741 человека. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 3 774 672.

Онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.

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