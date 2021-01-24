Учёные изучили возможную связь этноса и тяжести течения COVID-19
- РИА Новости
Результаты исследования опубликованы на портале BMJ Open. Учёные использовали данные 1737 заболевших COVID-19 пациентов в возрасте старше 16 лет.
Среди них 538 были выходцами из Азии, 340 темнокожих и 707 белых. К 30-му дню после госпитализации 511 пациентов скончались.
При этом азиаты и темнокожие пациенты поступали в отделение интенсивной терапии и проходили вентиляцию лёгких чаще, чем белые пациенты, говорится в итогах исследования.
«Среди пациентов азиатского происхождения и чернокожих пациентов наблюдалась более высокая смертность от инфекции COVID-19... Наш анализ показывает, что среди пациентов азиатского происхождения и чернокожих пациентов наблюдается непропорционально высокая преждевременная смерть от COVID-19», — говорится в заключении учёных.
Ранее учёные из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что повышение уровня митохондриальной ДНК в крови пациентов с COVID-19 может служить ранним показателем для определения тяжёлых последствий и смерти в результате коронавирусной инфекции.