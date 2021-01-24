Учёные изучили возможную связь этноса и тяжести течения COVID-19

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Учёные Лондонского университета королевы Марии и фонд Barts Health NHS Trust после исследования пришли к выводам, что коронавирусная инфекция по-разному влияет на людей из разных этнических групп.
Учёные изучили возможную связь этноса и тяжести течения COVID-19
  • РИА Новости

Результаты исследования опубликованы на портале BMJ Open. Учёные использовали данные 1737 заболевших COVID-19 пациентов в возрасте старше 16 лет.

Среди них 538 были выходцами из Азии, 340 темнокожих и 707 белых. К 30-му дню после госпитализации 511 пациентов скончались.

При этом азиаты и темнокожие пациенты поступали в отделение интенсивной терапии и проходили вентиляцию лёгких чаще, чем белые пациенты, говорится в итогах исследования.

«Среди пациентов азиатского происхождения и чернокожих пациентов наблюдалась более высокая смертность от инфекции COVID-19... Наш анализ показывает, что среди пациентов азиатского происхождения и чернокожих пациентов наблюдается непропорционально высокая преждевременная смерть от COVID-19», — говорится в заключении учёных.

Ранее учёные из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что повышение уровня митохондриальной ДНК в крови пациентов с COVID-19 может служить ранним показателем для определения тяжёлых последствий и смерти в результате коронавирусной инфекции.

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