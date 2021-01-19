Учёные раскрыли способ определения риска смерти от коронавируса

Учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что повывшение уровня митохондриальной ДНК в крови пациентов с COVID-19 может служить ранним показателем для определения тяжелых последствий и смерти в результате коронавирусной инфекции.

Исследователи взяли у 97 пациентов с коронавирусом образцы бесклеточной плазмы и измерили уровень циркулирующей митохондриальной ДНК в них.

Выяснилось, что циркулирующая митохондриальная ДНК была сильно повышена у пациентов, которые позднее скончались, а также у тех, кому потребовалось госпитализация в отделение интенсивной терапии или подключение к системе искусственной легочной вентиляции.

Отмечается, что высокий уровень митохондриальной ДНК — это фактор риска, который не зависит от возраста, пола или сопутствующих заболеваний.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о проблемах со сном у переболевших COVID-19.