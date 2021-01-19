Учёные раскрыли способ определения риска смерти от коронавируса
- Reuters
Исследователи взяли у 97 пациентов с коронавирусом образцы бесклеточной плазмы и измерили уровень циркулирующей митохондриальной ДНК в них.
Выяснилось, что циркулирующая митохондриальная ДНК была сильно повышена у пациентов, которые позднее скончались, а также у тех, кому потребовалось госпитализация в отделение интенсивной терапии или подключение к системе искусственной легочной вентиляции.
Отмечается, что высокий уровень митохондриальной ДНК — это фактор риска, который не зависит от возраста, пола или сопутствующих заболеваний.
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