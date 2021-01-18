Иммунолог прокомментировал сообщения о проблемах со сном у переболевших COVID-19

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о проблемах со сном у переболевших COVID-19.
Иммунолог прокомментировал сообщения о проблемах со сном у переболевших COVID-19
  • © Michaela Begsteiger/imageBROKER.com
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«Много людей плохо спят оттого, что у них нервная работа, проблемы в семье», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, не всегда это связано с коронавирусом, нужно разбираться и смотреть, какие и где имеются нарушения у конкретного человека.

Для хорошего сна эксперт советует не есть перед сном — желательно сделать это за два часа. Он также считает, что можно принять тёплый душ.

«Можно в половине стакана воды развести ложечку меда, и человек будет спать очень хорошо, потому что глюкоза успокаивает», — добавил Жемчугов.

Ранее доктор медицинских наук инфекционист-иммунолог Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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