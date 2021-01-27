В Мурманской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Мурманской области за сутки выявили 198 случаев инфицирования COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 42 456 человек.

Об этом сообщает Nord-News.

Наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировано в Мурманске — 21 022 (+98).

Также стало известно, что в Приморском крае зафиксировали 218 заболевших за последние 24 часа. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

Общее количество заболевших достигло 35 487. Выздоровели 247 человек, всего — 26 808.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19.