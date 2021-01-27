Офтальмолог рассказала о последствиях для глаз у переболевших COVID-19

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У перенёсших коронавирусную инфекцию COVID-19 может наблюдаться конъюнктивит, ухудшение остроты зрения, а также изменение оптики глаза, рассказала врач-офтальмохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
Офтальмолог рассказала о последствиях для глаз у переболевших COVID-19
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«Ковидная инфекция действительно может вызывать изменения со стороны слизистой глаз в виде конъюнктивита. Причём вот эти аллергические конъюнктивиты, о которых мы слышим уже в постковидное время, через несколько недель после заболевания, они могут сопровождать заболевание в целом и в течение периода острого», — сообщила она в интервью «Звезде».

Врач также назвала первичную форму конъюнктивита стандартным симптомом при течении COVID-19, так как вирус может попасть в организм через слизистую оболочку глаза.

«Кроме того, я очень часто встречаю людей, которые перенесли ковидную инфекцию в средней и тяжёлой форме, и у них ухудшается острота зрения и меняется оптика глаза, то есть усугубляются изменения, связанные с хрусталиком», — добавила она.

В частности, по словам офтальмолога, после перенесённого коронавируса может усиливаться катаракта и «меняться оптика глаза в сторону большей силы очков».

«И нередко в процессе этой инфекции истощаются возможности организма. Человек, который читал без очков, перенёс инфекцию, говорит о том, что ему для чтения теперь необходимы очки. Усиливается близорукость, то есть меняется сила стёкол», — уточнила специалист.

Кроме того, у таких пациентов встречаются изменения внутрисосудистого свёртывания, микротромбозы, нарушения кровообращения в мелких сосудах глазного дна, а также затуманивание в глазах.

В связи с этим врач рекомендовала переболевшим коронавирусом проходить осмотры у офтальмолога.

Ранее главврач «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Екатерина Вострикова в беседе с kp.ru рассказала о самых частых жалобах переболевших COVID-19.

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