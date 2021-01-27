Врач рассказал о процедуре осмотра перед вакцинацией от COVID-19
- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.
«Для пациентов, если они себя чувствуют достаточно хорошо и не имеют обострения хронических заболеваний, имеет смысл консультироваться исключительно с доктором, который осматривает непосредственно перед вакцинацией. Именно он оценит состояние пациента, определит наличие или отсутствие тех или иных противопоказаний и допустит пациента до вакцинации», — посоветовал специалист.
Перед вакцинацией пациент заполняет анкету, после чего его осматривает врач: он измерит температуру, сатурацию, артериальное давление и частоту сердечных сокращений, прослушает сердце и лёгкие, осмотрит горло.
Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.