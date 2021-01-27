Врач рассказал о процедуре осмотра перед вакцинацией от COVID-19

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как проходит осмотр пациентов, желающих сделать прививку от коронавируса.
Врач рассказал о процедуре осмотра перед вакцинацией от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Для пациентов, если они себя чувствуют достаточно хорошо и не имеют обострения хронических заболеваний, имеет смысл консультироваться исключительно с доктором, который осматривает непосредственно перед вакцинацией. Именно он оценит состояние пациента, определит наличие или отсутствие тех или иных противопоказаний и допустит пациента до вакцинации», — посоветовал специалист.

Перед вакцинацией пациент заполняет анкету, после чего его осматривает врач: он измерит температуру, сатурацию, артериальное давление и частоту сердечных сокращений, прослушает сердце и лёгкие, осмотрит горло.

Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.

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