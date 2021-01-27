Аксёнов рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

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Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о своём самочувствии после прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.
Аксёнов рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса
  • РИА Новости

«Своим примером показал, что надо вакцинироваться. «Спутником V» вакцинировался, чувствую себя абсолютно нормально, поэтому всем рекомендую», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Вместе с этим Аксёнов поручил региональному Минздраву обеспечить максимально комфортные условия населению для прохождения вакцинации, в том числе по месту работы граждан.

Ранее народный артист России Юрий Стоянов рассказал, как сделал прививку от COVID-19.

Профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с антителами после вакцинации от COVID-19.

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