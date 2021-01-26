Врач рассказала о влиянии пасмурной погоды на упадок сил

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о влиянии пасмурной погоды на упадок сил.

«Как правило, такая тёплая, сырая и пасмурная погода сопровождается низким атмосферным давлением. Это давление у очень многих людей вызывает упадок сил, сонливость, низкую работоспособность и апатичную вялость», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, нужны прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая нагрузка.

Как отметила Чернышова, желательно раньше ложиться спать и раньше вставать.

«Это связано с выработкой гормона мелатонина. Для того чтобы он вырабатывался, нужно спать в темноте. Правильный режим дня будет способствовать борьбе с плохим самочувствием из-за непривычно тёплой погоды», — сказала эксперт.

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