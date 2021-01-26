Врач рассказал, что делать при потере обоняния от COVID-19

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Врач-терапевт госпиталя МВД Сахалинской области Юрий Галузинский рассказал, что делать при потере обоняния от COVID-19.
Врач рассказал, что делать при потере обоняния от COVID-19
  • Reuters

«Восстановление обоняния — восстановление функции этих клеток и нервных окончаний — происходит у разных людей по-разному, с разной скоростью. Причины понятны: различаются объём поражения, глубина проникновения вируса. Отёк после исчезновения вирусов в области носоглотки тоже сохранятся у разных пациентов по-разному долго», — заявил он в беседе с astv.ru.

По его словам, в первую очередь необходимо снять отёчность слизистой полости носа.

Если поражения были довольно серьёзными, то предлагается принимать препараты, улучшающие питание структур нервной ткани.

«Но главное лекарство в нашем случае — время. Конечно, если вы ничего не будете делать, это несколько удлинит период восстановления. Но не принципиально, а лишь на дни. Восстановление всенепременно наступит», — добавил Галузинский.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.

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