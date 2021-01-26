В Севастополе прокомментировали ситуацию с пандемией
- Reuters
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
91 пациент выписан после выздоровления.
Всего в городе заболели 9207 человек. Выздоровели 8311.
К настоящему времени прививку от коронавируса сделали 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 560.
Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 175 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Выписаны 163 пациента, передаёт RIA56 со ссылкой на данные федерального оперштаба.
С начала пандемии заболели 33 250 человек. Выздоровели 29 468.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.