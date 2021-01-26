В Севастополе прокомментировали ситуацию с пандемией

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В Севастополе зафиксировали 102 случая COVID-19 за сутки, рассказали в пресс-службе городского правительства.
В Севастополе прокомментировали ситуацию с пандемией
  • Reuters

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

91 пациент выписан после выздоровления.

Всего в городе заболели 9207 человек. Выздоровели 8311.

К настоящему времени прививку от коронавируса сделали 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 560.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 175 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Выписаны 163 пациента, передаёт RIA56 со ссылкой на данные федерального оперштаба.

С начала пандемии заболели 33 250 человек. Выздоровели 29 468.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.

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