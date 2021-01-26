В Крыму оценили ситуацию с пандемией

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В Крыму за сутки зафиксировали 157 случаев коронавируса.
В Крыму оценили ситуацию с пандемией
  • Reuters

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.

«Из общего количества заболевших 113 выявлены при обращении за медицинской помощью, 44 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил он.

Всего диагноз COVID-19 подтверждён у 31 496 человек. Выздоровели 25 320.

Также стало известно, что в Челябинской области зафиксировали 287 случаев коронавируса за последние 24 часа. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии заболели 43 813 человек. Выписаны 30 225, в том числе 412 за последние сутки.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.

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