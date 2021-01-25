Мишустин обсудит борьбу с коронавирусом с премьером Белоруссии

Председатель правительства России Михаил Мишустин 26 января в Москве проведёт переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

«Главы правительств обсудят вопросы противодействия коронавирусной инфекции, а также обменяются мнениями по актуальным направлениям российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в рамках Союзного государства», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы российского правительства.

Ранее Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Также сообщалось, что главы правительств России, Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии примут участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 5 февраля в Алма-Ате.