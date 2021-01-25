В Казахстане рассказали о планах проведения Евразийского межправсовета

Главы правительств России, Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии примут участие в заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое состоится 5 февраля в Алма-Ате.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

«5 февраля 2021 года в Алма-Ате состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «в мероприятии примут участие главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии».

«Также планируется участие государств — наблюдателей при Евразийском экономическом союзе: Молдавии, Узбекистана и Кубы», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с послами государств — участников СНГ, в которой также приняли участие председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генсек ОДКБ Станислав Зась и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.