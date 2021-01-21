Лавров провёл встречу с послами государств — участников СНГ

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл встречу с послами государств — участников СНГ, в которой также приняли участие председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генсек ОДКБ Станислав Зась и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
Лавров провёл встречу с послами государств — участников СНГ
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что во время встречи «были подведены итоги совместной работы в 2020 году в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, намечены дальнейшие шаги по развитию сотрудничества. Подчёркнута важность сопряжения многоуровневых интеграционных процессов на постсоветском пространстве».

«Участники также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам», — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе заседания глав СНГ заявил, что попытки вмешательства извне в дела некоторых стран Содружества Независимых Государств в 2020 году являются серьёзным вызовом.

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