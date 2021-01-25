Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Казахстана

Глава российского правительства Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Об этом сообщается на сайте кабмина России.

Отмечается, что стороны «обсудили приоритетные направления развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации, а также вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией».

«Особое внимание они уделили тематике интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главы правительств России, Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии примут участие в заседание Евразийского межправительственного совета, которое состоится 5 февраля в Алма-Ате.