В Татарстане рассказали о ходе предоставления выплат медикам
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Как рассказал на итоговой коллегии республиканского Минздрава глава ведомства Марат Садыков, всего для оказания помощи заболевшим коронавирусом задействовали 17 552 медработника и 936 водителей скорых.
Садыков также заявил, что из федерального и республиканского бюджетов направили 2,7 млрд рублей на дооснащение госпиталей.
Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о выплатах медикам.