В Татарстане рассказали о ходе предоставления выплат медикам

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В Татарстане медикам и водителям скорой помощи за работу с пациентами с COVID-19 выплатили 4 млрд рублей.
В Татарстане рассказали о ходе предоставления выплат медикам
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Как рассказал на итоговой коллегии республиканского Минздрава глава ведомства Марат Садыков, всего для оказания помощи заболевшим коронавирусом задействовали 17 552 медработника и 936 водителей скорых.

Садыков также заявил, что из федерального и республиканского бюджетов направили 2,7 млрд рублей на дооснащение госпиталей.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о выплатах медикам.

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