Диетолог рассказала о возможном вреде популярных продуктов питания

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о возможном вреде популярных продуктов питания.

«Начнём с молока. Существует аллергия на молоко. Дети иногда страдают непереносимостью молочного белка. Существует такая болезнь, как лактазная недостаточность», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, йогурты зачастую изобилуют консервантами и красителями, и пользы от них нет.

Кроме того, эксперт отметила, что ценные породы рыб выращивают на фермах, где используют комбикорм и антибиотики.

«Ценной омеги-3 в подобной рыбе нет. Более того, она может быть вредна, если с избытком набрала химии», — считает она.

Что касается ягод и фруктов, то их могут обрабатывать фунгицидами. Фруктовые соки, особенно осветлённые, содержат избыток сахара.

«Зелень, которая всегда приветствуется на столе как источник клетчатки, в избытке может вызвать воспалительные процессы. Она содержит органические кислоты, которые тоже раздражают слизистые», — рассказала Соломатина.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News оценила необходимость обезжиренных молочных продуктов во время пандемии коронавируса.