Эксперт рассказала о последствиях COVID-19

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Главврач «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Екатерина Вострикова рассказала о последствиях COVID-19.
Эксперт рассказала о последствиях COVID-19
  • © РИА Новости / Георгий Зимарев

«На 45% выросло количество пациентов, которые обратились с жалобами на слабость после перенесённого коронавируса», — заявила она в беседе с kp.ru.

За последние пять месяцев примерно 30% пациентов жаловались на психологические травмы, а около 22% говорят о боли в груди, в том числе после отрицательных тестов на COVID-19.

По словам 15% пациентов, у них сохраняется одышка. Ещё 12% переболевших жалуются на бессонницу.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.

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