В Москве суды арестовали 30 человек за участие в незаконных акциях

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Суды в Москве вынесли 30 решений об административных арестах и 64 постановления о штрафах за участие в незаконной акции 23 января.
В Москве суды арестовали 30 человек за участие в незаконных акциях
  • © Pattanaphong Khuankaew
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о назначении административных штрафов гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе публичного мероприятия в центре столицы 23 января», — заявили в пресс-службе.

23 января в ряде городов России, в том числе в Москве, прошли несогласованные митинги.

В столице произошли стычки с полицией, СК возбудил уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Хулиганство».

Российский лидер Владимир Путин, комментируя несогласованные акции протеста в России, заявил, что все имеют право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.

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