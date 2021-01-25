В Москве суды арестовали 30 человек за участие в незаконных акциях
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
«Московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о назначении административных штрафов гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе публичного мероприятия в центре столицы 23 января», — заявили в пресс-службе.
23 января в ряде городов России, в том числе в Москве, прошли несогласованные митинги.
В столице произошли стычки с полицией, СК возбудил уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Хулиганство».
Российский лидер Владимир Путин, комментируя несогласованные акции протеста в России, заявил, что все имеют право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.