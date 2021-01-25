Прокуратура утвердила обвинение по делу красноярского бизнесмена Быкова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении красноярского предпринимателя Анатолия Быкова по делу об организации двойного убийства.

Об этом информирует Генеральная прокуратура России.

«Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова», — заявила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре сообщили, что Быков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 17, п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР («Организация убийства двух лиц»).

Как уточняет РИА Новости, обвинение строится на УК РСФСР, поскольку данный кодекс действовал на момент совершения преступлений.

Ранее Быкову было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства в 1994 году.

В конце августа 2020 года сообщалось, что Быков стал фигурантом дела по факту убийства в 2004 году.