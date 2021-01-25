В Тверской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

Прививку от COVID-19 в Тверской области сделали 6 285 человек. К настоящему времени в регион поступило более 22,7 тыс. доз «Спутника V».

Об этом сообщает tverigrad.ru.

На данный момент прививку можно сделать в 30 учреждениях здравоохранения.

Запись ведут по номеру 122, через региональную медицинскую информационную систему, а также по телефонным номерам прививочных пунктов в будни.

Тем временем в Пермском крае за неделю вакцинацию от коронавируса прошли почти 2 тыс. человек. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«На 25 января первым компонентом привит 6081 житель региона, вторым — 1 654», — заявили в ведомстве.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал об уровне антител у переболевших COVID-19 в тяжёлой форме.