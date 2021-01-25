Инфекционист оценил уровень антител у переболевших COVID-19 в тяжёлой форме

Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал об уровне выработки антител у переболевших COVID-19 в тяжёлой форме.

«Сейчас мы наблюдаем иной раз, что человек болеет тяжело, а антитела у него не очень высокие. Это связано обычно с лечением. Первый раз мы с таким столкнулись во время наблюдения за больными после свиного гриппа», — цитирует РИА Новости Малышева.

Он отметил, что у пациентов, получающих антивирусные препараты, может вырабатываться значительно меньшее количество защитных антител.

Согласно данным на 25 января, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 19 290 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 3 738 690.

Врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.