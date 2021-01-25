В Свердловской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Свердловской области выявили 386 случаев COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.
В Свердловской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Больше всего заболевших — в Екатеринбурге (112 человек).

С начала пандемии коронавирус зарегистрирован у 68 304 жителей области.

Также стало известно, что ещё 24,6 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» поступило в Приморский край. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный Минздрав.

«Вакцинация необходима для того, чтобы снизить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, защитить население края и вернуться к привычному образу жизни без ограничений», — заявила заведующая центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьёва.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал об уровне выработки антител у переболевших COVID-19 в тяжёлой форме.

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