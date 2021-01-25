В Ростовской области запустили горячую линию по вопросам вакцинации от COVID-19

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В Минздраве Ростовской области запустили горячую линию по вопросам вакцинации от COVID-19.
В Ростовской области запустили горячую линию по вопросам вакцинации от COVID-19
  • © Владимир Песня / РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Данные о вакцинации также представлены на сайте ведомства.

Сделать прививку могут граждане, не имеющие антител к коронавирусу. Во время осмотра врач определит наличие или отсутствие противопоказаний.

«Препарат вводят внутримышечно в два этапа с промежутком в 21 день. После прививки около 30 минут нужно оставаться в медорганизации на случай аллергии», — отмечается в сообщении.

Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.

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