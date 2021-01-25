В Ростовской области запустили горячую линию по вопросам вакцинации от COVID-19
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Данные о вакцинации также представлены на сайте ведомства.
Сделать прививку могут граждане, не имеющие антител к коронавирусу. Во время осмотра врач определит наличие или отсутствие противопоказаний.
«Препарат вводят внутримышечно в два этапа с промежутком в 21 день. После прививки около 30 минут нужно оставаться в медорганизации на случай аллергии», — отмечается в сообщении.
Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.