Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию.
Всего на территории области зарегистрированы 22 593 заболевших. Выздоровели 19 837, в том числе 111 за 24 января.
В лабораториях за минувшие сутки провели 1668 исследований на коронавирус.
Также стало известно, что в Нижегородской области зафиксировали 488 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее количество заболевших достигло 81 625. Выздоровели 73 905 человек, в том числе 491 за минувшие сутки.
Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал об уровне выработки антител у переболевших COVID-19 в тяжёлой форме.