Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки во Владимирской области выявили 155 случаев COVID-19.
Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Всего на территории области зарегистрированы 22 593 заболевших. Выздоровели 19 837, в том числе 111 за 24 января.

В лабораториях за минувшие сутки провели 1668 исследований на коронавирус.

Также стало известно, что в Нижегородской области зафиксировали 488 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших достигло 81 625. Выздоровели 73 905 человек, в том числе 491 за минувшие сутки.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал об уровне выработки антител у переболевших COVID-19 в тяжёлой форме.

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