В Башкирии прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
До конца февраля в Башкирии планируют сократить число коек для пациентов с COVID-19, заявил глава регионального Минздрава Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.
В Башкирии прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru.

На данный момент в инфекционном госпитале в Зубове занято 193 места, в Стерлитамаке — 72. Коечный фонд будет перепрофилирован под обычный режим работы. К 15 февраля число мест для пациентов с коронавирусом сократится на 1 тыс.

«Койки будут освобождаться по эпидемиологической ситуации», — сказал Забелин.

Также стало известно, что с 1 февраля в Удмуртии добавят дни приёма для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на официальный Telegram-канал «Стопкоронавирус.Удмуртия».

Организованные группы будут принимать в среду и пятницу, записавшихся самостоятельно — во вторник, в четверг и субботу.

Ранее профессор, доктор медицинских наук врач-инфекционист Николай Малышев рассказал об уровне выработки антител у переболевших COVID-19 в тяжёлой форме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить