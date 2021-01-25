В Башкирии прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

До конца февраля в Башкирии планируют сократить число коек для пациентов с COVID-19, заявил глава регионального Минздрава Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.

Об этом сообщает mkset.ru.

На данный момент в инфекционном госпитале в Зубове занято 193 места, в Стерлитамаке — 72. Коечный фонд будет перепрофилирован под обычный режим работы. К 15 февраля число мест для пациентов с коронавирусом сократится на 1 тыс.

«Койки будут освобождаться по эпидемиологической ситуации», — сказал Забелин.

Также стало известно, что с 1 февраля в Удмуртии добавят дни приёма для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на официальный Telegram-канал «Стопкоронавирус.Удмуртия».

Организованные группы будут принимать в среду и пятницу, записавшихся самостоятельно — во вторник, в четверг и субботу.

Ранее профессор, доктор медицинских наук врач-инфекционист Николай Малышев рассказал об уровне выработки антител у переболевших COVID-19 в тяжёлой форме.