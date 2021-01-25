В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
С начала пандемии заболели 43 526 человек. В настоящее время лечение проходят 29 813.
Выздоровели 29 813 пациентов, в том числе 378 за последние 24 часа.
Также стало известно, что в Удмуртии выявили 182 случая коронавируса за сутки. Выписаны 186 человек. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Прививки от COVID-19 сделали 4495 человек, из которых 750 получили второй компонент вакцины.
Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал об уровне выработки антител у переболевших COVID-19 в тяжёлой форме.