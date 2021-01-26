В Госдуме предложили освободить от уплаты госпошлины впервые регистрирующих бизнес

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или ИП, от уплаты государственной пошлины. Копия письма на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили освободить от уплаты госпошлины впервые регистрирующих бизнес
  • РИА Новости

В своём обращении депутат отметил, что повышение доли малого и среднего бизнеса в ВВП необходимо для устойчивого развития экономики.

Для достижения данной цели, как считает Сухарев, требуется не только создание льготных налоговых и кредитных условий для бизнеса, но и упрощение процедуры регистрации новых предприятий.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность освобождения от уплаты государственной пошлины граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или впервые регистрирующихся в качестве индивидуальных предпринимателей», — говорится в тексте обращения.

В настоящее время размеры пошлин составляют 4 тыс. рублей для регистрации юрлица и 800 рублей для регистрации ИП. Не платить данные пошлины сегодня могут лишь лица, которые подали документы для регистрации в электронном виде и имеют личную усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее стало известно, что в России продлят действие ряда лицензий и разрешений для бизнеса.

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