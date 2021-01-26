В Госдуме предложили освободить от уплаты госпошлины впервые регистрирующих бизнес

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или ИП, от уплаты государственной пошлины. Копия письма на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова есть в распоряжении RT.

В своём обращении депутат отметил, что повышение доли малого и среднего бизнеса в ВВП необходимо для устойчивого развития экономики.

Для достижения данной цели, как считает Сухарев, требуется не только создание льготных налоговых и кредитных условий для бизнеса, но и упрощение процедуры регистрации новых предприятий.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность освобождения от уплаты государственной пошлины граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или впервые регистрирующихся в качестве индивидуальных предпринимателей», — говорится в тексте обращения.

В настоящее время размеры пошлин составляют 4 тыс. рублей для регистрации юрлица и 800 рублей для регистрации ИП. Не платить данные пошлины сегодня могут лишь лица, которые подали документы для регистрации в электронном виде и имеют личную усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее стало известно, что в России продлят действие ряда лицензий и разрешений для бизнеса.