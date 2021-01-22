Власти Москвы выступили с предложением о снижении НДС для ресторанов

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Власти Москвы обратились федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса.

«Мы регулярно встречаемся с представителями бизнеса в рамках Стратегического совета, предлагая предприятиям различные меры поддержки, в том числе регуляторного характера. Так, мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период», — приводит РИА Новости слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Заммэра отметил, что Минэкономразвития поддержало это предложение.

Ефимов добавил, что в связи с коронавирусом и действующими ограничениями ресторанный бизнес переживает сложный период.

Ранее сообщалось, что пенсионеров и малоимущих предложили освободить от НДС на продукты.

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