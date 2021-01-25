В России продлят действие ряда лицензий и разрешений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами заявил, что правительство продлит ещё на год действие ряда лицензий и разрешений для бизнеса, которые истекают в этом году.

«Правительство продлит ещё на 12 месяцев действие ряда лицензий и разрешений, которые истекают в этом году», — заявил Мишустин.

Он сообщил, что «соответствующее постановление подготовлено».

По словам премьера, «такая мера поддержки во время распространения коронавируса показала свою эффективность».

Глава правительства заявил, что «были перенесены сроки действия более чем 41 тыс. лицензий и свыше 1 млн иных разрешений», что позволило «прежде всего защитить здоровье людей, а бизнесу снизить издержки по переоформлению документов и продолжить свою работу».

Он добавил, что в этот раз мера «лицензий автоматом» коснётся порядка десяти сфер.

Ранее сообщалось, что власти Москвы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса.