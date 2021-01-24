Пострадавшая на акции в Петербурге женщина рассказала, что простила обидчика

Маргарита Юдина, пострадавшая от действий полицейского на незаконной акции в Санкт-Петербурге, рассказала, что больше не держит на него зла.

Как рассказала Юдина, она всё ещё чувствует себя плохо и попросила о переводе в стационар, который находится рядом с её домом.

«Потому что у меня дома трое детей, у них, кроме меня, никого нет, то есть мне нужно поближе к дому быть. Чудесное отношение, врачи просто замечательные, девочки и мальчики, большая благодарность просто от души», — сказала она.

Женщина добавила, что «обидчика простила».

«Потому что я понимаю, что молодёжь наша в трудном положении. Это противостояние искусственное... Я не держу зла. Я православный человек — я прощаю всё», — сказала она в разговоре с РЕН ТВ.

Ранее сотрудник полиции принёс извинения пострадавшей на незаконной акции в Санкт-Петербурге Маргарите Юдиной. Мужчина пришёл к ней в больницу с цветами и объяснился.

Женщина приняла извинения и попросила сотрудника правоохранительных органов не переживать, отметив, что «все живы».

Пострадавшую выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.